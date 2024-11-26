قوة امنية تقتحم جامع أم الطبول

وقال في حديث لـ نيوز، ان قوة امنية اقتحمت قبل قليل جامع في بغداد".وأضاف: "القوة الأمنية دخلت لرفع التجاوزات داخل الجامع بعد توجيه انذار بالاخلاء في وقت سابق".