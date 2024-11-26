نائب غاضب من عرقلة استجواب وزير الدفاع: ملفات تهدد بانهيار أمن العراق

وقال زيني، خلال مداخلة داخل البرلمان، إن "الطلب المقدم جاء استنادًا إلى المادة 61/سابعا - ج من الدستور، والمادة 31 من قانون مجلس النواب، ومواد النظام الداخلي (56 و58)، مشيراً إلى أن تدقيق الاستجوابات كانت قد أكدت استيفاء الطلب للشروط الشكلية والموضوعية اللازمة".وأكد أن "رئاسة وقادة الكتل النيابية سبق أن اتفقوا على تفعيل الدور الرقابي للمجلس، بما في ذلك الاستجوابات النيابية، تحقيقًا للمصلحة العامة"، مردفاً: "الا اننا تفاجئنا بضغوط سياسية هائلة تعرقل وتمنع استجواب من قبل اللجنة القطاعية وبعض الجهات السياسية في مبادرة خطيرة تضر بالصالح العام وتعيق الدور الرقابي لمجلس النواب".ودعا زيني، رئاسة وأعضاء مجلس إلى "الوقوف إلى جانبه وتحديد موعد فوري لاستجواب الوزير في إحدى الجلسات المقبلة، محذراً من أن الملفات المرتبطة بالاستجواب "تهدد أمن العراق، وتتجاوز قضايا الفساد المالي لتشمل قضايا قد تؤدي إلى انهيار الأمن في البلاد".وختم زيني بيانه بالتأكيد على "ضرورة عدم السماح للضغوط السياسية بإعاقة الدور الرقابي للمجلس، مطالباً بكشف الحقائق أمام الشعب حفاظاً على المال العام وصيانة الأمن الوطني".