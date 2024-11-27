بعد "انهاء حرب لبنان".. حزب الله العراقي يحدد الوجهة القادمة ومصير "اعمال المقاومة"

وقالت كتائب حزب الله في بيان على موقعها الرسمي، إن "إيقاف إطلاق بين جبهتي الصراع في والكيان الصهيوني، ما كان ليكون لولا صمود مجاهدي حزب الله وعجز الصهاينة عن تحقيق أهدافهم فكان القرار لبنانياً بامتياز".وأضافت أن "العدو الأمريكي شريك الكيان في كل جرائم الغدر والقتل والتهديم والتهجير، ويجب أن يدفع ثمن ذلك عاجلا أو آجلا".واعتبرت إن "استراحة طرف من محور المقاومة لن يؤثر على وحدة الساحات، بل ستنضم أطراف جديدة تعزز الصراع المقدس لمواجهة أعداء الله ورسوله والمؤمنين".وأكدت "الموقف الثابت من القضية الفلسطينية، وهو أصل تُبذل له الدماء الغالية كما بُذلت في وقوى المحور"، مضيفة "إننا في كتائب حزب الله لن نترك أهلنا في مهما بلغت التضحيات، غير مكترثين بتهديدات الأعداء وطرق غدرهم وأساليب إجرامهم (وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)".