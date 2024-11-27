القبض على متهم قتل سائق كيا على سريع الغزالية

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها القت القبض على متهم قتل سائق على بعد هروبه إلى جهة مجهولة، بعد أقل من 12 ساعة على .ويوم أمس، افاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، بمقتل صاحب عجلة مدنية من قبل مسلحين مجهولين فتحوا نيرانهم بالقرب من حي العدل.