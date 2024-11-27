وثقتها كاميرات الحدود.. لحظة قتل أستاذ جامعي لزميلته في البصرة (فيديو)

وأعلنت قيادة شرطة اليوم الأربعاء في بيان ورد لـ نيوز، أن "مفارز شرطة تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة واعتقال المتهم خلال 12 ساعة من ارتكاب الجريمة يوم امس الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، بعد تشكيل فريق عمل مختص من قسم مكافحة الإجرام".وبشأن تفاصيل الجريمة، كشف مصدر أمني في حديث لـ نيوز، إنه "في الساعة الثانية والنص من ظهر يوم الاثنين ٢٠٢٤/١١/٢٥ تم العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية في قضاء ابي الخصيب عند منطقة البلجانية".وأضاف المصدر، أن "الجثة تعود الى امرأة يتراوح عمرها من ٣٠ الى ٣٥ سنه بيضاء البشرة متوسطة الطول ترتدي بنطلون وتيشيرت أسودا اللون وحجاب أبيض، وهي مصابة بإطلاقة نارية واحدة في الرأس".وتابع المصدر، أنه "وبعد بذل الجهود والاطلاع على كاميرات المراقبة الموجودة في برج المراقبة العائد الى قيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة لواء حدود السواحل تبين قيام شخص مجهول يستقل العجلة نوع (النترا ابيض اللون) مجهولة التفاصيل بالترجل من العجلة مع الفتاة وتبادل الحديث فيما بينهما، وبعد انشغال المرأة بهاتفها النقال وقف الجاني خلفها وأشهر مسدس كان يخفيه خلف ظهره وإطلاق النار عليها واخذ هاتفها النقال ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة".وأوضح المصدر، أن "قوة امنية تمكنت من الوصول الى الجاني واعتقال بعد مضي نحو 12 ساعة على وقوع الجريمة".الى ذلك، كشف مسؤول كبير في محافظة عن وجود صلة قرابة بينه وبين الجاني، مشددا على ان القانون يجب ان يكون فوق الجميع ولا يوجد تمييز بين مواطن وآخر إن كان مذنبا.