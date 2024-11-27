اعتقال شخص وتحرير مختطفة "استرالية" شرقي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، "وردت معلومات بوجود شخص مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب ضمن منطقة وتم تجهيز قوة والخروج الى المنطقة ونصب كمين محكم له".

وأضاف "تم اعتقاله وتحرير مختطفة كانت معه استرالية الجنسية"، الى أنه "تم التحفظ على الطرفين كاجراءات اصولية".