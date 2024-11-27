اعتقال شخصين تسببا بوفاة فتاة في الديوانية

أعلنت شرطة الديوانية، عن اعتقال شخصين تسببا بوفاة فتاة في .

وقالت في بيان، " بإشراف مباشر من قبل شرطة محافظة نجاح سلطان، قوة من مركز شرطة الاصلاح تعتقل شخصين متشاجرين في قضاء الحمزة راح ضحيتها فتاة بريئة تبلغ من العمر 20 سنة كانت تسير بالقرب من مكان الحادث بعد تعرضها لاطلاقتين من بندقية كلاشنكوف في والبطن مما أدى إلى وفاتها في الحال".

وأضاف البيان "تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخصين الملقى القبض عليهما".