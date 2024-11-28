باكستاني يُنهي حياته داخل مطعم في البصرة

وقال لـ نيوز، إن "عامل باكستاني الجنسية أقدم على إنهاء حياته باستخدام سلك كهربائي معلق بسقف المروحة، وذلك داخل أحد المطاعم بمنطقة الجزائر في البصرة".وأضاف المصدر، أنه "تم العثور على جثة العامل داخل المطعم، مشيراً إلى أن القوات الأمنية وصلت إلى المكان على الفور وفتحت تحقيقاً في الحادثة"، مؤكداً أنه "نُقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".