بعد متابعة 6 أشهر.. اعتقال متهم بجرائم عدة بينها سبايكر

أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال متهم بجرائم عدة بينها مجزرة سبايكر، الى أن الاعتقال تم في بعد متابعة 6 أشهر.

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "بعملية نوعية ومتابعة دقيقة استمرت لمدة (6) اشهر تمكن أبطال استخبارات من القاء القبض على (زيد ذياب ضاري العجيلي) المتهم بعدة جرائم منها سقوط وجريمة سبايكر وتمويل الجماعات المسلحة". وأضاف أنه "تم القبض عليه في منطقة عجيل"، الى أنه "بعد المتابعة تبين دخوله بواسطة احد المسؤولين الذي يقوم بادخاله بين الحين والاخر".