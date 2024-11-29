شاب برفقته فتاتين أطلق النار على قوة أمنية.. ماذا حدث بشارع قناة الجيش؟

وقال للسومرية نيوز، ان قوة امنية لاحظت دراجة نارية يستقلها شاب وبرفقته فتاتين اثنين ضمن قناة الجيش، واثناء الترجل عليهم قام صاحب الدراجة بأطلاق على القوة ولاذ بالفرار تاركاً دراجته وهروب الفتيات داخل أحد دور التجاوز.وأضاف انه تم العثور على مخزن فارغ داخل الدراجة والقبض على الفتاتين واتضح انهم من متعاطي .