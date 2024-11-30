شكوك بالحادثة.. منتسب أمني ينهي حياته في بغداد

وقال المصدر، لـ نيوز، إن "منتسباً في نجدة انتحر باسلوب اطلاق على نفسه داخل حرس باب النظام ضمن قاطع الصدر".وأشار إلى "فتح تحقيق امني لوجود شكوك بالحادثة".