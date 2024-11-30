كتائب سيد الشهداء: مشروع الشرق الأوسط الجديد لن يمر

وقال الزيدي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الفصائل لم توقف عملياتها ضد الكيان الصهيوني، وأن محور المقاومة مستمر في الدفاع عن وحدة الساحات الإقليمية ولن يتخلى عن غزة".وشدد الزيدي على أن "مشروع الجديد، الذي تسعى إسرائيل لفرضه في المنطقة، لن يمر بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على والعراق، بل يمتد ليشمل دول الخليج أيضاً".ولفت الى أن قتال الفصائل العراقية في كان له دور حاسم في دفع الضرر عن وتعزيز أمنه القومي.واضاف أن "المقاومة العراقية تمتلك القدرات اللازمة لضرب أهداف استراتيجية داخل إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب وحيفا". مردفا "شرعية المقاومة مستمدة من السيد السيستاني"وأوضح أن الولايات كانت ولا تزال تعرقل جهود لتطوير قدراته العسكرية والدفاعية.وختم الزيدي تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الله سيبقى داعمًا لغزة، وأن الإسناد العسكري والمعنوي سيستمر.