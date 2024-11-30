اندلاع نزاع عشائري في البصرة

وقال في حديث لـ نيوز، "اندلع قبل قليل، نزاع عشائري في منطقة الكزيزة في بداية مدخل البصرة"، الى أن "القوات توجهت الى المنطقة".

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى نزاعات عشائرية لأسباب عدة، تسفر عن تسجيل قتل وإصابات، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفض هذه النزاعات.