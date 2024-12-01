هل هو استعراض ام تباهي؟.. لماذا نكشف خططنا الأمنية الى العدو عبر الإعلام؟

نيوز – محلي

في موقف غير من احد المسؤولين الامنيين بالحكومة العراقية، والذي اصطحب عدد من وسائل الاعلام الى مقر امني مهم لاطلاعها على الإجراءات التحصينية الخاصة على الحدود العراقية – السورية.

وذكر مصدر امني ان "هذه القنوات اطلعت على الإجراءات وعلى عدد من المخططات الخاصة في تحصين الحدود".

مراقبون وخبراء امنيون اعتبروا ان "هذا الاجراء يعد كارثيا كونه يكشف عن مخططات الدفاعية التي تمنع والإرهابيين من التسلل عبر الحدود".

وتساءل المختصون " لماذا نكشف اوراقنا للعدو؟ هل هي دعاية ام تباهي ام ماذا؟"، داعية الحكومة الحالية وتحديدا القائد العام للقوات المسلحة بـ"التدخل ومنع هذه الاستعراضات البطولية امام وسائل الاعلام ومحاسبة المخالفين والمقصرين كون ذلك يهدد امن واستقرار العراق".