على مد البصر.. قطعات مدرعة عراقية تتجه الى الحدود مع سوريا (صور)

واظهرت صور حصلت عليها نيوز، مسارا طويلا لقطعات مدرعة من متجهة نحو الحدود العراقية السورية.وقال مصدر ان القطعات تتحرك لاسناد الحدود المنفتحة من جنوبا ولغاية الحدود الأردنية، بعد تعزيز القاطع غرب نينوى بالقطعات المدرعة والآلية.ويعد المسار من وحتى الحدود الأردنية، مسارا حدوديا مشتركا مع أراضٍ تسيطر عليها القوات السورية الرسمية وهي غير مؤمنة بالجدار الكونكريتي، وذلك على عكس المسار الحدودي من باتجاه وهي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد".