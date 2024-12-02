الداخلية: التحصينات على الحدود السورية هي الأفضل تأميناً ولا يمكن اختراقها

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده في وحضرته نيوز، إن "حدودنا مزودة بكاميرات حرارية ذكية تعمل على مدار 24 ساعة، وهناك تعزيزات على الحدود مع سوريا أرسلت مؤخرا".وأشار ميري الى "إرسال قطعات من والحشد الشعبي وقطعات من فرقة الرد السريع ومن الاتحادية الى الحدود السورية"، مؤكدا على ان "التحصينات على الحدود السورية هي الأفضل تأميناً ولا يمكن اختراقها".