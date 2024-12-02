العمليات المشتركة: الحدود مؤمنة بشكل كامل وقطعاتنا مستعدة لمواجهة أي تحد

وقال المحمداوي في حديث لـ نيوز، انه "يؤلمنا ما حدث في سوريا ويؤلمنا اكثر سيطرة المجاميع الإرهابية على مناطق واسعة ومدن في سوريا"، موضحا ان "العراق لديه عمل كبير وتحضير استراتيجي واستعداد لأكثر من عامين لتعزيز على الحدود وهناك رؤية صحيحة للأحداث وعمل استخباري كبير".وأضاف: "هناك عمق كبير للقوات الماسكة للأرض وقوات الاحتياط على اتم الاستعداد وجاهزة"، مبينا ان "العمق لخط الحدود من شعبنا الابي هو مفتاح الحفاظ على الحدود".وأشار المحمداوي الى ان "الاحداث في سوريا تلقي بضلالها الأمنية والسياسية على والمنطقة ولكن قطعاتنا مستعدة لمجابهة أي تحد".