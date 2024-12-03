"ضرورة ملحة".. الاعرجي يؤكد دعم العراق لجهود التهدئة الشاملة

وقال في تدوينة له على منصة أكس، إن "العراق حكومةً وشعباً، يقف ويؤيد ويدعم بقوة، كل الجهود التي تبذلها الشقيقة والصديقة، من أجل الوصول إلى تهدئة شاملة في المنطقة".وأكد الأعرجي، أن "السلام والاستقرار في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، ضرورة ملحة تستوجب زيادة والتعاون عبر الحوار البناء، من أجل مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لبلداننا".