اعتقال ثلاثة متهمين بمهاجمة مقر حزبي وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باعتقال ثلاثة متهمين بإطلاق نار على مقر حزبي وسط .

وقال في حديث لـ نيوز، "اقدم ثلاثة اشخاص يستقلون نوع تاهو بالتهجم واطلاق على مقر حزب ورئيسه حسب ادعاءه ضمن منطقة الكرادة".

وأضاف أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث واعتقلت المتهمين الثلاثة وضبط العجلة التي بحوزتهم"، الى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".