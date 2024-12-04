وفد أمني رفيع يصل إلى الشريط الحدودي العراقي السوري

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وفداً أمنياً برئاسة رئيس أركان أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، ونائب العمليات المشتركة، وصل اليوم الى الشريط الحدودي السوري يرافقهما معاون العمليات وقائد القوات البرية وقائد الفرقة المدرعة التاسعة ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية".واضاف أن "هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات وانفتاح خطوط الصد".