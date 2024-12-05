رغم انخفاضها الحاد.. الكيان يعترض مسيّرات عراقية "لم يتبناها أحد"

وبينما غابت بيانات "المقاومة الإسلامية في العراق"، منذ ذلك الحين، الا ان الملفت ان الكيان سجل في الأسبوع الماضي طائرتين بدون قادمة من العراق، سقطت واحدة في منطقة مفتوحة، فيما وصفت مراكز الكيان انه "على نحو غير معتاد، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات".وعمومًا يعد هذا الرقم قليل جدًا مقارنة بحوالي 25 هجمة أسبوعيا كانت تنفذها المقاومة ضد الكيان في الأسابيع الماضية.ومنذ 2 2023، عندما بدأت المقاومة الإسلامية في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وحتى 1 2024، تحملت المسؤولية عن 316 هجوماً ضد إسرائيل، 94 منها وصلت إلى الأراضي الإسرائيلية (تم اعتراضها أو سقوطها في مناطق مفتوحة).