السومرية ترافق العمليات الامنية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا (صور)

وقال عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في حديث للسومرية نيوز، وان هذه العملية جاءت بتوجيه رئيس الوزراء لتعزيز القطعات الأمنية من الحشد الشعبي والجيش وحرس الحدود والرد السريع على الحدود العراقية السورية وهناك تنسيق عالي المستوى بين القطعات وعلى استعداد تام لرد اي عدو على الحدود العراقية، لافتا الى ان الحدود العراقية مؤمن بالكامل.في المقابل، بين الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن حسن السيلاوي انه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان الجيش والعمليات المشتركة وضمن الشريط الحدودي من الباغوز إلى وادي ارطيمي تم التنسيق بين قوات حرس الحدود والحشد الشعبي والجيش في تحديد اماكن تعزيز القوات الأمنية.وأضاف ان قوات حرس الحدود تقوم بكافة واجباتها وهناك شي مفرح ان قوات حرس الحدود تقوم بتأمين الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية والسواتر الترابية والخنادق والأسلاك الشائكة ومانع منفاخي وصبات كونكريتية، مشيرا الى ان هناك استعدادات من جميع الأجهزة الأمنية.الصور ادناه: