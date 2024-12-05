منعا لتسلل المسلحين... تأمين الحدود بين العراق وسوريا!

اطلقت قيادة عملية امنية واسعة على الشريط الحدودي الرابط بين وسوريا، وذلك لتأمين الحدود ومنع تسلل اي عنصر الى البلاد.إليكم ما وثقته كاميرا من على الحدود في هذا التقرير.