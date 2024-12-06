مقتل إرهابيين اثنين أحدهما كان يرتدي حزاماً ناسفاً في ديالى

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز انه بعملية نوعية اختصاصية جاءت بإشراف الوزارة لشؤون الاستخبارات وبناءً على معلومات دقيقة من أبطال خلية الصقور في الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بالتنسيق والمتابعة مع القوة الماسكة للأرض، وعلى مدار أيام متواصلة، تم رصد عنصرين إرهابيين أحدهما خطر جدا في منطقة حمرين ضمن محافظة .وأضاف انه وفقا لهذه المعلومات فقد تحركت خلية الصقور وحاصرتهما وتمكنت من قتلهما وتبين ان أحدهما كان يرتدي حزام ناسف، كما اسفرت هذه العملية عن ضبط أسلحة واعتدة ومواد لوجستية كانت بحوزتهما.