عملية استخبارية خاطفة.. الإطاحة بقاتل ضابط وثلاثة منتسبين في الديوانية

وذكرت الوكالة في بيان، أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، ونفذتها مفارز من خلية الاستخبارية واستخبارات ، مبينة أن المتهم مطلوب وفق المادة 406/قتل، ومرتبط بحوادث قتل أخرى في المحافظة".وأضافت أن "المفارز تمكنت، خلال استمرارها بالتحريات، من تحديد مكان شقيق المتهم، الذي أشارت إلى أنه شريك في الجريمة ومطلوب وفق المادة ذاتها، موضحة أنه أطلق النار على القوة أثناء محاولة القبض عليه، ما دفعها للرد وفق قواعد الاشتباك".وأشارت إلى "إصابة المتهم وضبط سلاحه، قبل نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثراً بإصابته أثناء تلقي العلاج".وأوضحت الوكالة أن "العملية نُفذت في بعد هروب المتهمين إليها، مؤكدة استمرار ملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة".