البيشمركة تنفي تسلمها منظومة دفاع جوي

وقالت الوزارة في بيان، إن وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً منسوباً إلى مصدر في الوزارة حول وصول منظومة دفاع جوي، مؤكدة أن أياً من مصادرها الرسمية لم يدلِ بأي تصريح بهذا الخصوص.وأضافت أن الخبر المتداول "عارٍ عن "، نافية إياه جملة وتفصيلاً، ومؤكدة عدم وصول أي نوع من منظومات الدفاع الجوي إلى .ويأتي نفي الوزارة بالتزامن مع دعوة رئيس حكومة ، أمس الثلاثاء، في إلى تزويد الإقليم بمنظومات دفاع جوي للتصدي لهجمات الطائرات المسيرة التي تتعرض لها مناطق في الإقليم بين الحين والآخر.كما استبعد ، في السياق ذاته، إمكانية عودة نشاط المجاميع الإرهابية في عقب انسحاب بقيادة .