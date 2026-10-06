إصابة فتى بانفجار عبوة من مخلفات "داعش" غربي الأنبار

وقال المصدر لـ ، إن "العبوة انفجرت في إحدى مناطق القضاء، ما أسفر عن إصابة فتى بجروح"، مشيراً إلى أن القوات الأمنية باشرت بإجراءاتها في موقع الحادث.وأضاف أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.