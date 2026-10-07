الإطاحة بأحد كبار المضاربين بالدولار وتفكيك شبكة حوالات غير قانونية في ديالى

وذكرت الوكالة في بيان، أن مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة نفذت عملية أمنية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، أسفرت عن ضبط متهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بعمليات مضاربة بالدولار، مشيرة إلى أن العملية جاءت ضمن جهود استهداف المتورطين بما وصفته بـ"العبث بالأمن الاقتصادي".وأضافت أن القوة ضبطت بحوزة المتهم مبالغ مالية كبيرة من الدولار والعملة الوطنية، إلى جانب أختام وهمية وهاتف عُثر بداخله على العديد من الحوالات المالية غير القانونية.وأشارت الوكالة إلى أن المتهم اعترف، خلال التحقيق، بتنفيذ حوالات مالية غير قانونية لصالح شبكة تتوزع في أماكن مختلفة، مستغلاً فرق سعر الصرف، مبينة أن أقواله صُدقت قضائياً.وأكدت استمرار العمليات الاستخبارية والأمنية لملاحقة المتورطين في عمليات المضاربة بالعملة والحوالات المالية غير القانونية.