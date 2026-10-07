القبض على منتسب حاول اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في بغداد

– أمن



ألقت قوة أمنية القبض على منتسب، أثناء محاولته اغتصاب فتاة من مواليد 2003 ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن منطقة في .

وبحسب المعلومات، تمكنت القوة الأمنية من اعتقال المنتسب خلال محاولته الاعتداء على الفتاة، قبل اقتياده إلى التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحقه.



وأُحيلت القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية وفق القانون.