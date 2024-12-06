الخارجية تؤكد: قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيريه السوري والايراني في بغداد، تابعته نيوز، ان "الاجتماع بيننا بحث الأوضاع في سوريا بصورة تفصيلية وتبعاته على المجاورة ولاسيما العراق"، الى ان "أمن سوريا متعلق بأمن المنطقة".وأضاف: "ندين الهجمات على سوريا والتنظيمات الإرهابية إينما كانت، ونحن كنا في من ضحايا الإرهاب ومحاربيه"، مبينا أن "موقف واضح وأمن سوريا والعراق مرتبط".واكد حسين على "حماية أراضي وحدوده وإبعاده عن أي هجمات إرهابية من خلال القوات المسلحة العراقية بجميع أصنافها"، مردفاً أن "قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية أرض الوطن".وتابع: "بغداد ستبادر بعقد اجتماع لعدد من في لمناقشة الأوضاع الخطرة في سوريا، وسندعو إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية على مستوى الوزراء وسنفعل كل السبل الدبلوماسية للوصول إلى التهدئة بالوضع السوري".وبين حسين، انه "تواصلنا مع وزراء خارجية تركيا والسعودية والإمارات ومصر والأردن وسنعمل معاً للتنسيق بهذا الشأن"، مؤكداً "دعم الشعب السوري من خلال إرسال المساعدات الإنسانية".