ملقبان بـ "شاجور الالعاب".. القبض على خالد ورافد بتهمة المحتوى الهابط

وذكر مصدر أمني، لـالسومرية نيوز، انه "بعد إجراءات المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، ومن خلال الجهد الاستخباري ووفقا لاوامر قبض صادرة عن العراقي، فقد تم القبض على احد الملقبين بشاجور الالعاب ( ورافد)".واشار الى ان "هذا الإجراء جاء بعد قيام هذين المتهمين بترويع المواطنين، فضلا عن القيام باعمال خطر من خلال بث مباشر بهدف كسب اكبر عدد من المتابعين".