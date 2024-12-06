اختطاف شخص باكستاني الجنسية شرق بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، انه "وردت معلومات بوجود حالة خطف لشخص باكستاني الجنسية ضمن منطقة حي الكوفة شرق العاصمة".وأضاف: "تم متابعة كاميرات المراقبة والتواصل الى الخاطفين واستدراجهم وتم القبض عليهم بعد مساومتهم للمخطوف مبلغ مالي قدره ٤ الالف دولار امريكي ".وأشار الى انه "خلال اعترافهم وبدلالتهم تم الانتقال الى قطاع ٦ في الصدر ومداهمة وتحرير المخطوف والقبض على ٤ باكستانيين كانوا داخل لاغراض حراسة المخطوف".