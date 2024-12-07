كيف تنظر إيران لموقف المسيحيين في لبنان والعراق؟

وقال عراقجي في تصريحات صحفية على هامش زيارته الى العراق، انه "أرحب بموقف المسيحيين في ولبنان"، مضيفا: "في لبنان، كانت إحدى مؤامرات الصهيوني هي جر إلى حرب أهلية مرة أخرى، وكان هذا تهديد كان يقلق الجميع".واستدرك: "لكن بيقظة وذكاء مختلف التيارات في لبنان، بما في ذلك المسيحيين، دُحرت هذه المؤامرة وحافظ على وحدته وأدى في النهاية إلى وقف إطلاق النار"، معربا عن " أمله بأن يكون في المراحل المقبلة توافق ووحدة بين كافة القوميات اللبنانية".وأوضح أنه "في العراق، كانت مواقف المسيحيين دائماً إيجابية وفي اتجاه وحدة العراق، وأنا على يقين من أن هذا الموضوع سيستمر".