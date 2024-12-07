تظاهرات في واسط.. قتيل ومصابون بمواجهات مع الأمن

وقال المصدر، لـ نيوز، إن "عدداً من الفلاحين نظموا تظاهرة منطقة البسروگية على نهر الرحمة جنوب الكوت، احتجاجاً على نقص المياه".وأضاف، أن "التظاهرة تطورات إلى صدامات مع قوة من الرد السريع ما أسفر عن وقوع قتيل ومصابين".