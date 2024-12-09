الامن الوطني يعلن الحصيلة النهائية لعملية مداهمة إرهابيين في الأنبار

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، إن "قوة من جهاز الوطني، تمكنت في عملية نوعية بمحافظة الأنبار، من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية والقضاء على عناصرها التي كانت تختبئ في المنزل"، مبينا ان "العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لملاحقة بقايا العصابات الإرهابية وتطهير أرض من شرورها".وأضاف الجهاز، "وإذ نفتخر بالإنجاز الأمني الذي تحقق، ننعى ببالغ الحزن استشهاد اثنين من ضباطنا الأبطال الذين ارتقوا خلال هذه العملية بعد الاشتباك المسلح مع المطلوبين، وأن تضحياتهم ستبقى منارةً تُلهم أجيال لحماية وشعبه".وأكد جهاز الوطني أن "هذه التضحيات لن تذهب سدىً، وأننا ماضون في ملاحقة بقايا الإرهاب بكل عزم وإصرار حتى على آخر تهديد لأمن وسيادته".وأشار الجهاز إلى أن "هذه المفرزة الإرهابية كانت تحت رصد ومتابعة مفارزنا الاستخبارية منذ فترة طويلة، وما أُشيع حول قدومها من خارج الحدود هي أخبار عارية عن الصحة".