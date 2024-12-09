كواليس عملية الانبار الأخيرة.. الإرهابيون رفضوا الاستسلام فوقعت المواجهة

وقال لـ نيوز، إن "العملية التي نفذها جهاز الوطني في محافظة كانت تستهدف مفرزة إرهابية خطيرة متورطة بعمليات إجرامية ضد الأجهزة الأمنية والمواطنين وبعد رصد ومتابعة دقيقة جرى تحديد موقع المفرزة من بينهم الارهابي ( الصايل ) ومحاصرة المنزل الذي كانوا يختبئون فيه".وأضاف، أن "القوة المنفذة بذلت جهوداً كبيرة للتفاوض لاستدراج امرأة موجودة بصحبتهم بسلام واستمرت المفاوضات لساعات عدة وتم منح فرص عديدة للاستسلام".ونوه إلى أنه "خلال هذه العملية قام بإطلاق النار على القوات المنفذة مما أدى إلى استشهاد أحد الضباط وأمام استمرار التهديد واستحالة التفاوض اضطرت القوات للرد بالمثل دفاعا عن النفس مما أسفر استشهاد ضابط اخر والقضاء على الارهابيين بعد رفضهم الاستسلام ومصرع المرأة التي كانت تتواجد برفقتهما".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الوطني، عن الحصيلة النهائية لعملية مداهمة وكر للإرهابيين في محافظة الأنبار، مؤكدا انها اسفرت عن قتل إرهابيين بارزين.وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، إن "قوة من جهاز الوطني، تمكنت في عملية نوعية بمحافظة الأنبار، من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية والقضاء على عناصرها التي كانت تختبئ في المنزل"، مبينا ان "العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لملاحقة بقايا العصابات الإرهابية وتطهير أرض العراق من شرورها".وأضاف الجهاز، "وإذ نفتخر بالإنجاز الأمني الذي تحقق، ننعى ببالغ الحزن استشهاد اثنين من ضباطنا الأبطال الذين ارتقوا خلال هذه العملية بعد الاشتباك المسلح مع المطلوبين، وأن تضحياتهم ستبقى منارةً تُلهم أجيال لحماية العراق وشعبه".وأكد جهاز الوطني أن "هذه التضحيات لن تذهب سدىً، وأننا ماضون في ملاحقة بقايا الإرهاب بكل عزم وإصرار حتى على آخر تهديد لأمن العراق وسيادته".وأشار الجهاز إلى أن "هذه المفرزة الإرهابية كانت تحت رصد ومتابعة مفارزنا الاستخبارية منذ فترة طويلة، وما أُشيع حول قدومها من خارج الحدود هي أخبار عارية عن الصحة".