مستشار الأمن القومي والسفير البريطاني يبحثان التطورات المتسارعة في الساحة السورية

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ نيوز، أن "الأخير، استقبل بمكتبه اليوم الاثنين، السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، وجرى بحث التطورات المتسارعة في الساحة السورية وتأثيرها على امن المنطقة وامن العراق".واكد الاعرجي على "موقف الحكومة العراقية ازاء ما يحدث في سوريا، إلى ان يراقب الاحداث الجارية في سوريا وان الموقف مع تطلعات السوري بحكومة شاملة جامعة تحافظ على وحدة والاراضي السورية".كما شهد اللقاء، وفق البيان، "بحث ملف مخيم الهول واعادة جميع المتواجدين في سجون قسد".