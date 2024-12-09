في الديوانية.. كشف ملابسات مقتل "معاون صيدلاني"

كشفت قيادة شرطة الديوانية، عن ملابسات مقتل "معاون صيدلاني" على يد طليق ابنتها.​

وقال إعلام شرطة في بيان، "تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بمقتل صيدلانية وحرق وسيارتها وإصابة ابنتها وزوجها".

وأضاف "تود قيادة شرطة محافظة أن توضح بأن حادث مقتل معاون صيدلاني المجنى عليها قبل ثلاثة أيام كان على يد طليق ابنتها وذلك بسبب خلافات عائلية منذ عامين ولا صحة لما ذكر حول حرق وسيارتها وإصابة ابنتها وزوجها".

ولفت البيان الى أن "القوات الأمنية قد تمكنت من القاء القبض على أحد المنفذين وما زالت تلاحق الاخر من اجل القبض عليه وتسليمه للعدالة"، مضيفا "ما زالت التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث".