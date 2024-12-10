بالصور.. يوم النصر العراقي بالذكرى السابعة

نيوز –

تنشر نيوز، صورا لاحتفالات القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي بالذكرى السابعة ليوم النصر على تنظيم الإرهابي وتحرير كامل الأراضي العراقية من دنس الإرهاب.

وذكر مراسلو نيوز، ان "القوات المسلحة والحشد الشعبي نفذت استعراضات عسكرية استجابة لتوجيه الذي تضمن بإقامة الفعاليات وفتح المتنزهات للاحتفال شعبياً بهذا النصر الكبير. وادناه صورا من استعراض القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي في ومحافظة نينوى:

