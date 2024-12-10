في بغداد.. إصابة امرأة بالخطأ وانتحار شاب بالعقد الثاني من عمره

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان امرأة أصيب بطلاق نار بالخطأ في منطقة زيونة ببغداد، فيما أشار الى انتحار شاب بالعقد الثاني من عمره .

وقال لـ نيوز، ان "امرأة أصيبت نتيجة تعرضها الى اطلاقة نارية عن طريق الخطأ اثناء سقوط مسدس زوجها والذي يعمل ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية، داخل منزلهم في منطقة زيونة ببغداد".

وأضاف انه "تم نقل المرأة الى قريب لتلقي العلاج، والتحفظ على زوجها كاجراء اصولي".

وتابع انه "في حادث اخر، اقدم شاب في الثاني من عمره على الانتحار داخل داره باسلوب اطلاق على نفسه من سلاح نوع مسدس بمنطقة الغزالية بغداد".

وذكر "حسب رأي خبير الأدلة، ان الحالة مشتبه بها"، لافتا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته ان كان انتحار او حادث جنائي".