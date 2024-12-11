المجلس القطاعي السياحي يُبارك اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025

وذكر رئيس عزيز التميمي في بيان صحفي تابعته نيوز: "يسعدنا وبكل فخر أن نبارك للشعب والحكومة العراقية وجميع الأخوة والأخوات العاملين في القطاع السياحي بمناسبة اختيار عاصمة السياحة للعام 2025"، معتبراً أن "نجاح في اجتياز المعايير السياحية المطلوبة نتج عن تظافر جميع الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع السياحي في البلد ولا ننسى دور الإعلام الحرّ والمهني في جميع المؤسسات الإعلامية العراقية الموقّرة، سواء كانت قنوات فضائية أو وكالات أنباء أو صحفًا ومواقع تواصل اجتماعي، والتي أسهمت إسهامًا كبيرًا عبر تركيزها الإعلامي في نقل الصورة المشرقة والناصعة عن البلد بجميع أطيافه وتراب أرضه من الفاو إلى زاخو".وأكد أن "المجلس القطاعي السياحي في عمل طوال الفترة الماضية بالتعاون مع اليونسكو في ووزارات التخطيط والتربية والتعليم العالي ووزارة العمل ووزارة الثقافة والسياحة والاثار وهيئة السياحة وجميع الجهات الداعمة للقطاع السياحي، وتماشياً مع البرنامج الحكومي المعد من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي أعطى الأولوية لدعم السياحة والاستثمار السياحي في البلاد واعطاء الدور الى القطاع الخاص السياحي العراقي".وأشار التميمي إلى أن "المجلس وضع استراتيجية ودراسات سياحية للعام 2025 ستساهم في دعم الملف السياحي، حيث يركز على دعم جميع القطاعات السياحية على مستوى الفنادق وشركات السفر والسياحة وشركات الطيران وجميع المرافق السياحية بتنوعها".وختم التميمي قائلاً: "نأمل استثمار مناسبة كعاصمة سياحية عربية للعام 2025 من أجل الترويج وإبراز أهم المعالم الأثرية والدينية والثقافية والمواقع المقدسة على أرض بلاد الرافدين".