بغداد تحتضن اجتماعاً لبحث عودة المواطنين العراقيين من شمال شرق سوريا

وذكر بيان لمستشارية القومي، ورد لـ نيوز، أن الاعرجي "ترأس اليوم، اجتماعا لمجاميع العمل التقنية العراقية والدولية المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية الاطار العالمي لعودة المواطنين من شمال شرق سوريا، بحضور الممثل الأممي والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في العراق، غلام اسحق، ومنظمات دولية عاملة في المجال الإنساني".وناقش الاجتماع "تقييم عمل المجاميع للعام الماضي ضمن خطة العمل الموضوعة، كما تمت مناقشة التحديات وخطة عمل المجاميع لعام 2025".واكد الاعرجي، خلال الاجتماع، على "أهمية بذل مزيد من الجهود لتسريع عودة العوائل العراقية بناء على المتغيرات الأخيرة على الساحة السورية".