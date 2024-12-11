بينهم نساء.. القبض على 11 متهماً يمارسون الدعارة والاتجار بالبشر جنوبي بغداد

وقال لـ نيوز، ان "قوة امنية داهمت أحد المنازل ضمن منطقة البوعيثة التابعة للدورة واعتقلت 11 شخصاً بين امرأة وفتيات ورجلين بالجرم المشهود يمارسون الدعارة والاتجار بالبشر".وأضاف، انه "تم اعتقالهم وتسليمهم الى مكافحة الاتجار بالبشر اجراءات أصولية".