في بغداد.. سيطرات مفاجئة تضبط "طائرة مسيرة" و17 قطعة سلاح خلال 48 ساعة

وذكرت القيادة في بيان، ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزها القت القبض على (18) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين ضبط بحوزتهما (33 بطاقة صرف آلي ماستر كارد، و 22 خط اتصال بدون تخويل، واخر متهم بالتزوير".واضافت انه "تم الاستيلاء على (14) مسدسا وثلاث بنادق واعتدة غير مرخصة، مع طائرة مسيرة (درون) بالإضافة إلى مواد مخدرة واجهزة تعاطيها وكمية من الأدوية المنتهية الصلاحية".وبينت القيادة انه "تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية"، مؤكدة ان "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة الوقتية في جانبي خلال (48)ساعة الماضية".