قتلت واصابت 200 شخص.. السجن 10 سنوات لصاحب قاعة "فاجعة الحمدانية"

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المحكمة اصدرت حكمها بحق المدان عن جريمة التسبب في إحداث حريق في قاعة الهيثم للمناسبات والذي أدى إلى وفاة وإصابة أكثر من 200 مواطن".وتابع أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 343/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".ويأتي الحكم بعد مرور اكثر من عام على وقوع الفاجعة، والتي صاحبتها مشاهد مثيرة و"سينمائية" التقطتها الكاميرات الداخلية للقاعة، حيث كانت المشاهد قاسية جدًا من الداخل فبينما يركض المدعوون والعريسان كان سقف القاعة يذوب ويسقط عليهم، في مشهد اشبه بسماء تمطر على الأرض.وتسببت الحادثة باستشهاد 122 شخصا واصابة اكثر من 80 اخرين، فيما توصلت التحقيقات الى ان استخدام الألعاب النارية داخل القاعة واستخدام مواد سريعة الاشتعال في بناء القاعة والديكورات وعدم الالتزام وتهيئة وسائل امان في القاعة، جميعها تسببت باشتعال القاعة وتحميل المسؤولية لصاحبها الذي لم يراعي وسائل الأمان.