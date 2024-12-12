بعد مطاردة من الديوانية الى بغداد.. اعتقال 3 متهمين بقتل مواطن

وقالت قيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بناءً على معلومات دقيقة ومؤكدة، وجهد فني متطور تمكنت خلية الصقور الاستخبارية الأبطال في الديوانية، وبتعاون مع بقية الاجهزة من إلقاء القبض على 3 متهمين بجريمة قتل راح ضحيتها في قضاء الشامية".وأضاف القيادة، أن العملية تمت بعد مداهمة فجر أمس في منطقة جسر في محافظة خلال عملية شجاعة نوعية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم للقضاء حتى ينالوا جزائهم العادل".