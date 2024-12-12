تأكيداً للسومرية.. توضيح رسمي لما حصل في البصرة فجر اليوم

أكدت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "تعرض دورية نجدة تابعة لقاطع نجدة المعقل لحادث إطلاق نار فجر 12 كانون 2024، في منطقة ياسين خريبط مقابل دار العدالة، لافتة الى ان الهجوم نفذه شخصان يستقلان دراجتين ناريتين، وأسفر عن إصابة ثلاثة من منتسبي الدورية.وذكرت القيادة أن المصابين يتلقون العلاج في الفيحاء العام، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة.وبعد جهود ميدانية مكثفة، تمكنت قوة مشتركة من إجرام المعقل، دوريات قاطع نجدة المعقل، مركز شرطة الهادي، ومفارز من الفوج التكتيكي من إلقاء القبض على المتهمين في دور التجاوز بمناطق گرمة علي وياسين خريبط، بحسب البيان، الذي بين انه تم ضبط دراجتين ناريتين بدون لوحات تسجيل، كمية من الحبوب المخدرة، وسلاح ناري بحوزتهم.وأكدت قيادة شرطة البصرة، إحالة المتهمين إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها.وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر أمني، بإصابة 3 عناصر من نجدة بحادث إطلاق نار من قبل شخص يقود دراجة نارية.