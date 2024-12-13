بعد حادثة اطلاق النار بفوج طوارئ الانبار.. تحرك حكومي وبرلماني لمحاسبة المقصرين

وقال الشمري في حديث لـ نيوز، ان "الحكومة العسكرية مبنية على اساس اطاعة الاوامر واي قوة سواء كانت شرطة او جيش فعصيان الاوامر هذا يسبب باحالتة القوة الى واتخاذ اجراءات شديدة بحقها".ولفت الى ان "لجنة والدفاع النيابية ستتخذ موقف حازم في ما جرى بقضية الكرمة ووزير الداخلية لا يتهاون بمثل هكذا قضايا وسيتم محاسبة المتسببين".وفي وقت سابق، تداول ناشطون التواصل فيديو لإطلاق النار داخل فوج طوارئ بعد رفض تطبيق قرار عسكري.ويوضح الفيديو ان المشاجرة بين قوتين أمنيتين في بعد رفض منتسبي فوج طوارئ الثالث في الگرمة امر تحويلهم الى دورة قوات خاصة ضمن لواء المهمات الخاصة بعد ثلاث دورات تدريبية وتحويلهم من صنف لأخر.وأشاروا الى ان "ذلك جاء بعد وصول قوة من الى الفوج لمحاولة تحوليهم الى ان اطلاق النار حصل بالهواء بعد رفضهم الذهاب تنفيذ القرار".ومن جانبها، وجهت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من العناصر المسيئة من قوات الشرطة الإتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، بسبب اقدمهم على اثارة الفوضى والشغب، وإحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل لمخالفتهم التعليمات النافذة.