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بعد حادثة اطلاق النار بفوج طوارئ الانبار.. تحرك حكومي وبرلماني لمحاسبة المقصرين

أمن

2024-12-13 | 10:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد حادثة اطلاق النار بفوج طوارئ الانبار.. تحرك حكومي وبرلماني لمحاسبة المقصرين
5,455 مشاهدة

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، محمد الشمري، عن تحرك برلماني لفتح تحقيق بحادثة اطلاق النار بفوج طوائ الانبار ومحاسبة المقصرين.

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الحكومة العسكرية مبنية على اساس اطاعة الاوامر واي قوة سواء كانت شرطة او جيش فعصيان الاوامر هذا يسبب باحالتة القوة الى القانون واتخاذ اجراءات شديدة بحقها".

ولفت الى ان "لجنة الامن والدفاع النيابية ستتخذ موقف حازم في ما جرى بقضية الكرمة ووزير الداخلية لا يتهاون بمثل هكذا قضايا وسيتم محاسبة المتسببين".

وفي وقت سابق، تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو لإطلاق النار داخل فوج طوارئ الانبار بعد رفض تطبيق قرار عسكري.

ويوضح الفيديو ان المشاجرة بين قوتين أمنيتين في العاصمة بغداد بعد رفض منتسبي فوج طوارئ الانبار الثالث في الگرمة امر تحويلهم الى دورة قوات خاصة ضمن لواء المهمات الخاصة بعد ثلاث دورات تدريبية وتحويلهم من صنف لأخر.


وأشاروا الى ان "ذلك جاء بعد وصول قوة من بغداد الى الفوج لمحاولة تحوليهم الى ان اطلاق النار حصل بالهواء بعد رفضهم الذهاب تنفيذ القرار".

ومن جانبها، وجهت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من العناصر المسيئة من قوات الشرطة الإتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، بسبب اقدمهم على اثارة الفوضى والشغب، وإحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل لمخالفتهم التعليمات النافذة.
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الانبار

فوج الطوارئ

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