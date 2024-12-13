القضاء على ارهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في كركوك

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "نفّذ جهاز الوطني خلية مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع مديرية أمن والفوج التكتيكي، عملية بطولية أسفرت عن على إرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء داقوق".واضاف، ان "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وموافقات قضائية، وتمت محاصرة وتصفيته قبل أن يتمكن من تفجير نفسه".