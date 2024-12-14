بعد سقوطه بقبضة العدالة.. كيف روج أمواله المزورة على أصحاب المحال في بابل؟

وقالت القيادة في بيان ورد لت نيوز، إن "مفارز قيادة شرطة بابل من السدة في قسم مكافحة إجرام شمال المحافظة، القت القبض على شخص قام بترويج عملات مزورة في ناحية السدة" .وبينت قيادة الشرطة، ان "المتهم أجرى جولة في الناحية، وقام بشراء مواد من المحال التجارية مقابل أوراق نقدية مزورة".وتابعت القيادة، أنه "بعد متابعة دقيقة لكاميرات المراقبة، تمكنت القوات الأمنية من تحديد هوية المتهم وعجلته التي تبين أنها قادمة من محافظة مجاورة".ولفتت الى انه "عقب استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تم تنفيذ أمر قبض بحق المتهم في تلك المحافظة، وضبط بحوزته مبالغ مالية مزورة. ثم اقتيد إلى بابل لاستكمال التحقيق وإحالته إلى القضاء".